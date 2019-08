Look des Tages Amanda Seyfried: Strahlend schön

Bei der Premiere von "Enzo und die wundersame Welt der Menschen" (Kinostart in Deutschland am 03. Oktober) hat Schauspielerin Amanda Seyfried (33, "Mamma Mia!") alle Blicke auf sich gezogen. Die 33-Jährige präsentierte sich strahlend schön in einem gold-gelben Kleid von Oscar de la Renta. Die elegante, ärmellose Robe im Vokuhila-Stil bestach durch eine kleine Schleppe.