Look des Tages Amanda Holden im goldenen Satinkleid

Bei den "Britain's Got Talent"-Castings legte Jurymitglied Amanda Holden (47, "No Holding Back") einen goldenen Auftritt auf dem roten Teppich des London Palladiums hin. Die Schauspielerin präsentierte sich in einem gelblich schimmernden Satinkleid im Vokuhila-Design, wodurch ihre schmalen Fesseln sowie die geschnürten, nude-farbenen Lackpumps hervorblitzten. Der enge Schnitt um ihre schmale Taille stellte einen schönen Kontrast zu dem weiten Oberteil dar. Der breite Gürtel, die vordere Knopfleiste sowie der lässige Kragen lockerten den eleganten Look auf.