Look des Tages Amal Clooney im grünen Seidenkleid

Amal Clooney (41) begleitete ihren Ehemann, Hollywood-Star George Clooney (58, "Hail, Caesar!"), am Dienstag zur Premiere seiner neuen Serie "Catch-22" in Los Angeles. Dabei trug sie ein One-Shoulder-Minikleid mit einem langen, weiten Ärmel aus dunkelgrüner Seide von Oscar de la Renta. Der Stoff des asymmetrisch geschnittenen Kleides war in Falten gelegt, was ihre schlanke Figur elegant umspielte.