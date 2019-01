Look des Tages Alyssa Milano in eleganter Abendrobe

Glamour, Glamour, Glamour: Die US-amerikanische Schauspielerin Alyssa Milano (46, "Charmed - Zauberhafte Hexen") besuchte die After-Party der Golden Globes in Beverly Hills in einer eleganten Abendrobe. Das bodenlange Kleid aus Satin punktete mit einer außergewöhnlichen Musterung in Schwarz und Bordeauxrot. Die verspielte Raffung an der Taille sowie der One-Shoulder-Schnitt brachten die Traumfigur der 46-Jährigen zur Geltung.