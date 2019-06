Look des Tages Allison Paige zeigt sich in Retro-Kleid

US-Countrysängerin Allison Paige (37, "Send a Message") hat sich bei den "Step Up Inspiration Awards" in Beverly Hills in einem umwerfenden Retro-Look gezeigt. Das gestreifte Sommerkleid aus Leinen war in natürlichen Erdfarben gehalten und um die Taille eng gebunden. Das tief ausgeschnittene Oberteil war quergestreift und hatte sehr weite Ärmel. Das elegant wallende Unterteil hingegen kontrastierte mit Längsstreifen und fiel bis über die Knie der 37-Jährigen.