Look des Tages Allison Paige im pinken Trend-Outfit

Allison Paige (36, "End Of The World") bewies bei einer Veranstaltung der "I Have A Dream"-Stiftung in Los Angeles Mut zur Farbe. Die Country-Sängerin präsentierte sich in einem trendigen Hosenanzug ganz in Pink. Zu dem Zweiteiler kombinierte sie ein schwarzes, hautenges Top mit tiefem Dekolleté und betonte damit ihre schlanke Figur.