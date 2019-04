Look des Tages Alexandra Neldel ganz lässig

Schauspielerin Alexandra Neldel (43, "Verliebt in Berlin") weiß, wie man sich zugleich lässig und elegant auf dem roten Teppich präsentiert: Sie überzeugte bei der Premiere des Animationsfilms "Die sagenhaften Vier" (Dt. Kinostart 18. April) in Berlin in einem locker geschnittenen, rosafarbenen Hosenanzug. Zu dem Zweiteiler, bestehend aus 7/8-Hose und Longblazer, kombinierte sie ein einfaches weißes Oberteil. Weiße Sneaker sorgten für einen sportlichen Touch.