Look des Tages Alessandra Ambrosio überstrahlt alle

Strahlender Mittelpunkt in Cannes: Bei der Premiere des Films "The Wild Pear Tree" am Freitagabend überstrahlte Alessandra Ambrosio (37) alle. Das ehemalige "Victoria's Secret"-Model begeisterte in einem schulterfreien Traumkleid. Das mit aufwändigen Stickereien versehene Dress dürfte eines der spektakulärsten Outfits des Filmfests bisher gewesen sein. Besonderer Hingucker war die Mega-Schleppe, die an der Taille des Models drapiert war.