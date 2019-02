Look des Tages Adriana Lima im Cut-out-Minikleid

Das brasilianische Model Adriana Lima (37) präsentierte sich bei der "Hollywood for Science"-Gala am Donnerstag in Los Angeles in einem ungewöhnlichen Cut-out-Minikleid in Neongrün und Schwarz. Nicht nur die Signalfarbe sorgte dafür, dass das armfreie Dress aus der Reihe tanzte, der asymmetrische Volant-Saum setzte die langen Beine der Schönheit zudem perfekt in Szene.