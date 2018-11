London-Premiere von "Creed II" Pretty in Pink: Brigitte Nielsen bekennt Farbe

Es ist das zweite Mal, dass Nielsen für "Creed II: Rocky's Legacy" über den roten Teppich marschierte. Bereits bei der Weltpremiere in New York Mitte November war sie dabei. Alle Rocky-Fans wissen: In "Rocky IV - Der Kampf des Jahrhunderts" (1985) spielte sie Ludmilla, die Ehefrau von Dolph Lundgrens (61) Figur Ivan Drago. Der taucht in "Creed II: Rocky's Legacy" wieder auf und hat sogar seinen Sohn Viktor (Florian Munteanu) im Schlepptau. Da dürfte ein Cameo-Auftritt von Mama Ludmilla naheliegen. In Deutschland läuft der Streifen am 24. Januar 2019 an.