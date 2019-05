Was ist überhaupt "Blobbing"? Ein Promi sprang als "Jumper" von einem Turm auf ein mit Luft gefülltes, riesiges Gummikissen im Wasser: den "Blob". Dadurch wurde sein Partner, der auf dem Kissen sitzt – der "Blobber" – mit Schwung in die Luft befördert. Anschließend landete er im hohen Bogen im Wasser. Dabei galt: Für jeden absolvierten Sprung spendete Milka an die Make-A-Wish-Foundation.