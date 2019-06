SPD-Fraktionssprecherin im BA Au-Haidhausen, Nina Reitz: "Am Ostbahnhof ist der Busbahnhof so überlastet, dass das den dringend nötigen Ausbau des ÖPNV blockiert. Die Lösung wäre der Bau einer Tramlinie, so wie sie bis 1980 schon in der Rosenheimer Straße fuhr." Sie betont: "Da auf dem größten Teil der Strecke die Gleise noch liegen, sind nur auf dem kurzen Abschnitt in der Orleansstraße wirkliche Neuplanungen nötig."