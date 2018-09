Lohnt sich die Serie? "Babylon Berlin" im Free-TV: Die wichtigsten Fakten

Ob bei Haupt-, Neben- oder Gastrolle - die Casting-Leute haben ganze Arbeit geleistet. Allein die Dynamik zwischen Gereon Rath und Charlotte Ritter kann man als unberechenbar einstufen. Für den "Comic Relief" sorgt zuweilen Karl Markovics (55, "Die Fälscher"). Da huscht sogar Gereon Rath mal ein Lächeln übers Gesicht. Doch wer ist Freund und wer ist Feind? Ein spannendes Katz-und-Maus-Spiel, das auch den Zuschauer bei Laune hält.

Wann läuft "Babylon Berlin" im Free-TV?

Die ersten drei Folgen von "Babylon Berlin" sendet Das Erste am Sonntag, 30. September, ab 20:15 Uhr. Dann geht es immer am Donnerstag weiter. Am 4. Oktober werden um 20:15 Uhr die Folgen vier, fünf und sechs gezeigt. Jeden folgenden Donnerstag (bis 8. November) werden die restlichen Episoden jeweils in Doppelfolgen ab 20:15 Uhr ausgestrahlt. Insgesamt sind es 16 Folgen.

Doch damit ist nicht Schluss! Eine dritte Staffel wird kommen. Regisseur Tom Tykwer (53, "Lola rennt") und seine Kollegen arbeiten bereits an den Drehbüchern. Noch 2018 sollen die Dreharbeiten beginnen.