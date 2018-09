Löwenmutter teilt aus Tori Spelling wehrt sich gegen Lästerattacken auf ihre Kinder

"Schämt euch!"

"An alle hier, die meinen, sie müssen Beleidigungen gegen eine Mutter und ihre Kinder loswerden: Schämt euch! Ich wurde so erzogen, dass man nur etwas Nettes zu jemandem sagt und sonst den Mund hält. Stoppt Cyber-Mobbing", schreibt die fünffache Mutter in den Kommentaren. Für ihre Worte gibt es viel Zuspruch von ihren Fans. Das wird die Hater hoffentlich verstummen lassen.