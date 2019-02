Cottbus – Frühlingsgefühle beim TSV 1860! Nach einem Kampfspiel gegen Energie Cottbus und dem zweiten Dreier in Folge (2:1) klettern die Löwen in der Tabelle in den einstelligen Bereich. Entsprechend groß ist die Erleichterung bei Spielern und Verantwortlichen, daran kann auch ein 1:2 im kurzfristig anberaumten Testspiel der B-Elf gegen Rosenheim am Sonntag nichts ändern. Die AZ hat die Stimmen nach dem Cottbus-Spiel zusammengetragen.