Benny Lauth spricht sich für Daniel Bierofka aus

Benny Lauth, Sechzigs Rekordtorjäger und einstiger Teamkollege, warnt davor, Bierofka zu vergraulen: "Daniel hat sich hingestellt und den Verein in einer Situation gerettet, in der sich das nicht viele angetan hätten." Regionalliga-Aufstieg, Klassenerhalt in der Dritten Liga – Bierofka sei "trotz aller Unruhen mit Sechzig die Leiter hochgeklettert. Jetzt muss ihm Sechzig auch was bieten." Sechzig könne Bierofka "irgendwann an einen größeren Klub verlieren", doch es sei "alles andere als okay, wenn er wegen einer mangelnden Perspektive geht".

Sechzig, Bierofka und Perspektive – sind diese "Bausteine" künftig noch miteinander vereinbar?

Lesen Sie hier: Kein Einsatz bei den Profis - Youngster verlässt 1860

Lesen Sie auch: Ein großer Löwe geht - und nimmt emotional Abschied

Im Video: TSV 1860 II schießt Gegner regelrecht ab