"Das, was alles für Jena gelaufen ist, ist alles gegen uns gelaufen", erklärte der Sechzig-Trainer im Anschluss. "Wenn du nach so kurzer Spielzeit aus einem Einwurf in der gegnerischen Hälfte ein Tor kassierst, ist es schon mehr als unglücklich, wenn man es noch moderat ausdrücken will", führte er weiter aus.