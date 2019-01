TSV 1860: Bierofka tauscht ein Mal komplett

Das Trainingslager der Löwen in Oliva Nova wird noch intensiver. Der TSV 1860 testet an diesem Montagnachmittag im Trainingsressort an der spanischen Küste gegen den Zweitligisten SV Darmstadt um Trainer Dirk Schuster. (Lesen Sie auch: Der Newsblog zum Trainingslager in Oliva Nova)

Sechzig-Coach Daniel Bierofka wird seine Mannschaft zur Pause ein Mal komplett tauschen, um möglichst allen Spielern auch Spielpraxis zu geben. Außer Stürmer Stefan Lex (Leistenprobleme) sind alle Löwen gegen die Hessen einsatzbereit.

Verfolgen Sie die Partie ab 15.30 Uhr hier im Liveticker!

