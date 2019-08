Für Dennis Erdmann wird Aaron Berzel an die Seite von Kapitän Felix Weber in die Startelf rücken, ansonsten steht den Löwen allerdings kein Innenverteidiger mehr zur Verfügung. Sollte einer der beiden zentralen Abwehrspieler ausfallen, werde ein Außenverteidiger in die Mitte gezogen, so Bierofka.