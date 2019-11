Ismaik wird aus seinem Umfeld "Blödsinn" erzählt - "Denkwelt von Verschwörungstheoretikern"

Was sagen Sie zu Ismaiks Vorwurf, Sie seien von "Pro1860" und den Ultras aus dem Hintergrund gesteuert?

Das ist Teil einer fortgesetzten Kampagne, um das Präsidium zu diskreditieren – und inhaltlich vollkommen abwegig. Sowas stammt aus der Denkwelt von Verschwörungstheoretikern. Ismaik selbst wird dieser Blödsinn aus seinem Umfeld erzählt. Wir haben im Präsidium eine klare Haltung, was unsere Stellung als Gesellschaftervertreter in der TSV München von 1860 GmbH & Co. KGaA anbelangt. Bis heute weigert sich unser Mitgesellschafter zu akzeptieren, was die Mitglieder unseres Klubs in den Vereinsversammlungen der Jahre 2017, 2018 und 2019 wiederholt in demokratischer Wahl und mit klarer Mehrheit entschieden haben. Eine Abkehr vom Kurs der hemmungslosen Verschuldung der Profifußball-Tochter und eine Abkehr vom Größenwahn, der den TSV 1860 zwischenzeitlich zu einer bundesweiten Peinlichkeit werden ließ und in der Regionalliga Bayern endete.