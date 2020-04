Und er wird noch deutlicher: "Es gab mal so ein Spiel als Balljunge, da haben wir im Olympiastadion die Dortmunder abgeschossen - das sind so Tage, die bleiben in Erinnerung", erklärt Lauth. "Das ist das, was ich mit Sechzig verbinde und nicht irgendwelche wunderschönen Sonntagnachmittage im Grünwalder Stadion gegen 1860 Rosenheim."