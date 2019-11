Mit Tränen in den Augen: Bierofka verlässt Trainingsgelände

Am Dienstag verdichteten sich bereits die Anzeichen, dass Daniel Bierofka tatsächlich hinschmeißt bei den Löwen. So stand Bierofkas Frau Nicole weinend an der Grünwalder Straße, wollte aber nichts sagen. Um kurz nach 14 Uhr verließ der 40-Jährige die Grünwalder Straße. Auch er hatte Tränen in den Augen.