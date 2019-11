Daniel Bierofka schmeißt bei Sechzig hin!

Der Trennung gingen wochenlange Querelen voraus, vor allem in den vergangenen Tagen spitzte sich die Lage an der Grünwalder Straße immer mehr zu. Zuletzt sickerten Interna aus der Kabine an das Fachmagazin "kicker" durch. Bierofka witterte hinter der undichten Stelle eine Intrige und nahm sich daraufhin zwei Tage Zeit, um seine Situation zu überdenken.