Rostock hatte die Hachinger von Beginn an aggressiv unter Druck gesetzt, die Schromm-Männer waren bei Ballbesitz lange zu hektisch – untypisch. Am Ende stand nach Treffern von Lukas Scherff (39. Minute) und Merveille Biankadi (75.) die erst zweite Niederlage für Haching in dieser Saison.