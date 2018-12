Rasenheizung runtergeschraubt

Der Drittligist muss an allen Ecken und Enden sparen – das ist die abgesagte Weihnachtsfeier nicht die einzige Maßnahme. So soll beispielsweise auch die Rasenheizung am Trainingsgelände mittlerweile nicht mehr auf 30, sondern nur noch auf 20 Grad laufen!