Löwen in der 3. Liga TSV 1860 verkauft Rückrunden-Dauerkarten

Die Rückrunden-Dauerkarte gibt es in einer limitierten Auflage von 1.000 Tickets, die Karten sind demnach nur für Löwen-Mitglieder buchbar. Sowohl Sitzplatz-Tickets für die "Stehhalle" - ergo die Gegengerade - als auch Stehplatz-Karten für die Westkurve sind darunter. In der Rückserie gastieren unter anderem die SpVgg Unterhaching zum Derby sowie der Karlsruher SC zum Traditionsduell im Grünwalder Stadion. (Lesen Sie auch: TSV 1860 sorgt für Fan-Andrang in Köln)