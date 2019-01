TSV 1860 bekommt zehn Prozent der Ablöse für Weigl

Ein Wechsel nach Paris, für kolportierte 30 Millionen Euro, ist also zumindest in dieser Transferperiode vom Tisch. Der chronisch klamme TSV 1860 würde von einem Wechsel schwer profitieren. Rund zehn Prozent der Ablöse gingen nach AZ-Informationen nach München. In diesem Fall hätte man also rund drei Millionen Euro bekommen.