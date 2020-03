TSV 1860 erleichtert über Spielverlegungen

Auch der TSV 1860 beobachtet die aktuelle Entwicklung genau. In den Zeitraum des von der bayerischen Staatsregierung erlassenen Veranstaltungsverbots fallen alleine vier Heimspiele – den Löwen droht also ein massiver Wegfall an Einnahmen durch Kartenverkäufe und Catering. "Geisterspiele sind für uns das am wenigsten wünschenswerte Szenario", erklärte Finanz-Geschäftsführer Michael Scharold, selbst die Lizenz für die kommende Saison sei in Gefahr. Wie hoch der wirtschaftliche Schaden im Falle von Geisterspielen wäre, konnte er am Dienstag noch nicht beziffern.

Die Verlegung der Partien ist aus wirtschaftlicher Sicht zunächst einmal eine gute Nachricht für die Löwen. Ob dann bei den Nachholpartien Fans dabei sein werden, lässt sich aber noch lange nicht sagen.

