Maulwurf-Affäre beim TSV 1860: Schmeißt Bierofka hin?

Nach diversen Querelen in den vergangenen Wochen und Monaten soll Bierofka, dessen Vertrag bei Sechzig noch bis Sommer 2022 datiert ist, das Vertrauen in große Teile des Klubs verloren haben. Den Tiefpunkt erreichte die Posse um den Löwen-Coach in der vergangenen Woche, als Interna aus der Mannschaft an die Presse durchgesickert waren. Wie der "kicker" am Donnerstag berichtete, vermissen einige Spieler einen "Plan B" in der Taktik Bierofkas. Bierofka wittert dahinter eine Intrige einer Person aus dem innersten Kreis des Vereins.