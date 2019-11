Der vorläufige Höhepunkt der Unruhen um den 40-Jährigen wurde schließlich in der vergangenen Woche erreicht. Wie der "kicker" am Donnerstag berichtete, vermissten Teile der Mannschaft "einen Plan B" im taktischen Konzept ihres Trainers. Informationen, die von einem Maulwurf stammen müssen. Bierofka machte seinem Unmut daraufhin am Samstag Luft. "Es ist nicht das erste Mal, dass so etwas passiert", erklärte der Löwen-Coach, der sich überlegen müsse, "wie es weitergeht". Es scheint so, als nehme er sich nun die nötige Bedenkzeit, seine Zukunft zu überdenken - Abschied von 1860 nicht ausgeschlossen.