"Erstmal: Gratulation an Aschaffenburg zum Sieg und viel Glück im Finale gegen Würzburg. Die ersten 20, 25 Minuten von uns waren bodenlos", so der 40-Jährige über den totalen Fehlstart in Unterfranken. Nach besagten 20 Minuten lag Sechzig bereits durch Tore von Cheron und Schmidt 0:2 zurück.