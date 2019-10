Am Tag nach dem Halbfinaleinzug im Toto-Pokal durch das 4:3 im Elfmeterschießen gegen die SpVgg Unterhaching stand für den TSV 1860 am Samstag ein Pflichttermin an. Der Namensvetter TSV 1860 Rosenheim lud - bereits vor Monaten - zum hundertjährigen Jubiläum seiner 1919 gegründeten Fußballabteilung ein. Die Verschiebung des Derbys gegen Haching hatte bei der Terminvereinbarung damals noch nicht festgestanden.