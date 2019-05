Ernst wird es für die Bayern auf ihrer Mission Titelverteidigung erst am Samstag (20.30 Uhr, Audi Dome). Da kommt es im Playoff-Viertelfinale zum Kräftemessen mit den Löwen Braunschweig. Spiel zwei der Best-of-Five-Serie steigt dann am Mittwoch (20.30 Uhr), die dritte Partie ist dann wieder am Sonntag (26. Mai) ab 18 Uhr daheim. Die Braunschweiger dürften kaum das Zeug haben, für die Bayern zum Stolperstein zu werden. In der regulären Saison gab es zwei klare Siege der Münchner. Im Oktober siegte der FCBB auswärts 87:61, im April setzte man sich daheim 84:73 durch.