"Münchner Löwen" schließen sich Protest gegen Montagsspiele an

Die Fanszene kündigt derweil die nächste Maßnahme an, mit der Sechzigs Verantwortliche nicht glücklich sein dürften: Auf ihrer Homepage erklärten die "Münchner Löwen", dass sie sich dem bundesweiten Protest der Fanszenen gegen Montagsspiele anschließen und in den ersten 45 Minuten der nächsten Partie schweigen werden. Heißt: beim Heimspiel am Samstag gegen Zwickau (17 Uhr, im AZ-Liveticker).

Gerade im Duell mit dem Tabellennachbarn könnten die Spieler den vollen Support der Fans gebrauchen, um den Abstand zu den Abstiegsplätzen in diesen ungemütlichen Zeiten zu vergrößern. Auch Oberlöwe Reisinger findet die Aktion "irritierend", denn: "Die Fans protestieren gegen den DFB, aber durch das Abbrennen von Pyrotechnik stärken sie ihn gleichzeitig mit Geld von den Löwen." (Lesen Sie hier: 1860-Ultras drohen eigenen Fans mit "gravierenden Maßnahmen")

Immerhin erklärte Reisinger inmitten des Pleiten- und Pyro-Ärgers, dass es in der Geschäftsführerfrage und der bisher ausgebliebenen Zahlung von Investor Hasan Ismaik am Wochenende Neuigkeiten geben könnte: Am Samstag tagen die Sechzger, eine Aufsichtsratssitzung ist anberaumt. Ob dann auch Investor Hasan Ismaik, der eigenen Aussagen zufolge "demnächst" wieder in München sein werde, zu Sechzigs Brennpunkten Stellung beziehen wird?

