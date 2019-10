Der neue Golf gefiel auch dem Schauspiel-Duo und Ehepaar Andrea Sawatzki und Christian Berkel: "Mein allererstes selbstgekauftes Auto war ein Golf, und das erste eigene Auto bleibt einem immer in besonderer Erinnerung", so Berkel. Und auch seine Frau schwelgt beim Anblick des Golfs in Erinnerungen: "In der Clique, in der ich früher war, gab es einen Anführer. Dieser Junge hatte wohlhabende Eltern und bekam von ihnen zum 18. Geburtstag einen weißen Golf GTI geschenkt. Er war damit der absolute Held", erinnerte sie sich. "Das war in den 80er Jahren. Leider durften darin nur seine Freundinnen in diesen Golf mitfahren – und ich zählte nicht dazu. Ich gehörte deshalb damals zur Mofa-Fraktion. Aber in diesem Wagen wäre ich damals wirklich gerne mitgefahren."