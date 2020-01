Haarausfall ist ein Sammelschicksal: Allein in Mitteleuropa leiden rund 50 % aller Männer über 50 an vorzeitigem Haarverlust. Manche nehmen ihr Schicksal stillschweigend hin, andere zerbrechen daran. Viele, die sich nicht mit dem Schönheitsmakel abfinden wollen, stoppen ihr Leid mit einer Haartransplantation – im In- wie im Ausland. Die attraktiven Kosten bei einer Haartransplantation in der Türkei locken immer mehr Betroffene in das Urlaubsparadies am Mittelmeer.