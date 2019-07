Forstenried - Am Freitagabend gegen 18 Uhr hat in Forstenried der Dachstuhl eines mehrgeschossigen Bürogebäudes in der Meglingerstraße 20 gebrannt. Ein Zimmerbrand in einem Penthouse hat sich zunächst unbemerkt auf Dachstuhl und Dämmung ausgebreitet. Im Verlauf des Abends schlugen die Flammen auf das gesamte Dach mit einer Fläche von 600 Quadratmetern über.