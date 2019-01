Wie lange der Abwehrspieler, dessen Vertrag nach der Saison ausläuft, noch für 1860 kickt? "Mein erster Ansprechpartner heißt Sechzig. Jeder weiß, dass ich mich wohlfühle, nichtsdestotrotz gibt es Leute, die ihre Fühler ausgestreckt haben", sagt Berzel offen. Ob er über das Saisonende hinaus ein Löwe bleibt, hängt somit einerseits weiter an der derzeit vorhandenen gegenseitigen Wertschätzung – andererseits an der Frage, wie groß Sechzigs Sparzwänge in anstehenden Vertragsverhandlungen wirklich sind.