Lob für den TV-Kollegen Barbara Wussow schwärmt von "Traumschiff"-Kapitän Florian Silbereisen

Erfolgreicher Einstand

Die Österreicherin war seit 1997 immer mal wieder mit Gastrollen in der beliebten ZDF-Reihe "Das Traumschiff" zu sehen. Seit 2018 gehört sie als Hoteldirektorin Hanna Liebhold zur Stammbesatzung an Bord. Silbereisen feierte Ende 2019 seinen Einstand als neuer "Traumschiff"-Kapitän Max Parger. Zur Premiere am zweiten Weihnachtsfeiertag schalteten im Schnitt 7,49 Millionen Zuschauer ein.