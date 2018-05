München - Bayerns Javi Martínez lachte, natürlich hatte er den Spruch nicht ernst gemeint. Was James Rodríguez denn für ein Typ sei, wurde Martínez gefragt. Der Spanier antwortete im Scherz: "Ach, so ein guter Kollege ist er eigentlich nicht, nur ein Mitspieler." Dann korrigierte er sich: "Das war Spaß. James ist ein guter Typ", so Martínez: "Ich kannte ihn vorher nicht. Ich war überrascht, wie freundlich er ist."