Lob für Billie Lourd Todestag: Mark Hamill würdigt Carrie Fisher

"Star Wars"-Ikone Carrie Fisher (1956-2016) verstarb am 27. Dezember 2016 nach einem Herzstillstand. Mark Hamill (67) gedenkt seiner früheren Kollegin mit rührenden Worten via Twitter: "Es macht mich so glücklich zu wissen, wie überwältigt und berührt sie von der weltweiten Liebe und Zuneigung wäre, die ihr heute zuteilwird...", so Hamill. Komplettiert wird der Tweet von einem roten Herz sowie unter anderem dem Hashtag #ImmerMitUns.