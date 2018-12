Lkw-Lärm in Schwabing Anwohner von Bauarbeiten am Oskar-von-Miller-Gymnasium genervt

Anwohner wollen Bürgerinitiative gründen

Die Anwohner sind verärgert darüber, wie sie in Kenntnis über die Baustellenplanung gesetzt worden sind – nämlich teilweise gar nicht. Manche Haushalte bekamen einen Infozettel in den Briefkasten, bei manchen lagen Zettelstapel vor der Haustür, wurden als Werbebroschüre abgetan und weggeworfen oder kamen aus anderen Gründen nicht an. "Sich Adressdateien besorgen und Leute anschreiben, gelingt ja auch beim Anwohnerparken", sagt Ferchl. "Das sollte möglich sein bei einer Großbaustelle, die so massiv in das Leben von Leuten eingreift."

Am vergangenen Montag gab es auf Druck der Anwohner ein Infotreffen mit Vertretern von KVR, Polizei und Baureferat. Konkretes Ergebnis: In der Siegfried- und Muffatstraße sollen Anwohner nachts und an Sonn- und Feiertagen trotz Parkverbots auf Stellplätzen der Baustelle parken können.

Die Anwohner wollen nun eine Bürgerinitiative gründen. "Mit dem bisherigen Verlauf und den Planungsergebnissen sind wir nicht zufrieden", sagt Ferchl. "Aber wir wollen keinen Krawall, sondern uns verständigen."

Lesen Sie auch: "Forum Schwanthaler Hölle: Baustellen-Anwohner fordern Geld"