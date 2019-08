Hutthurm - Mit schwerem Gerät haben Experten am Freitagabend einen Lastwagen geborgen, der seit Dienstag eine Straße in Niederbayern blockiert hatte. Die Fahrbahn sei seit 21 Uhr wieder für Autos freigegeben, für den Lkw-Verkehr bleibe sie gesperrt, teilte die Polizei mit. Die Ilztalbahn fährt wieder. Der Sattelschlepper hatte auf einer Straße am Hang gehangen, der Lkw drohte auf darunter liegende Gleise abzurutschen.