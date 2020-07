Aus bisher unbekannter Ursache hatte sich am Freitag gegen 10 Uhr auf der A94 in Richtung Passau der Auflieger eines Sattelzugs mit rund 3.000 Litern weißer Farbe an Bord aufgeschaukelt. Der Fahrer brachte den Lastwagen auf Höhe der Anschlussstelle Riem auf dem Seitenstreifen zum Stehen.