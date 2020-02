Livestreams als Lösung? Coronavirus schränkt Mailänder Modewoche ein

Die Mailänder Modewoche steht vor der Tür, doch der Coronavirus wirkt sich auch auf die Fashion-Welt aus: Zu Beginn der Fashion Week, die vom 18. bis 24. Februar 2020 stattfindet, haben mehrere chinesische Labels ihre Teilnahme abgesagt, wie das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" berichtet. China ist der größte Modemarkt der Welt, die Branche befürchtet nun horrende Umsatzbußen. Mit der Initiative "China, we are with you" soll die Mailänder Modewoche per Videostream mit China verbunden werden. So sollen chinesische Designer ihre Kollektionen vorstellen und Medienvertreter und Einkäufer an der Modewoche teilhaben können.