Live und ohne Tabus "Domian live": Alles zur neuen Show und seine skurrilsten Anrufer

Am 17. Dezember 2016 endete eine Ära, als die letzte Ausgabe der Talkshow "Domian" (1995-2016) über den Sender flimmerte. Knapp 4000 Folgen in über 20 Jahren, in denen sich viele menschliche Abgründe auftaten, machten die Sendung zum Kultformat. Doch nun, ziemlich genau drei Jahre später, meldet sich Talker Jürgen Domian (61) mit "Domian live" wieder zurück. Die erste Sendung wird am heutigen Freitag (8. November) um 23:30 Uhr im WDR ausgestrahlt.