Live-Konzert am Freitag Gätjen und Winterscheidt laden zum "ProSieben Wohnzimmer-Festival" ein

Damit in Deutschland trotz Corona-Krise niemand auf die Live-Musik seiner Idole verzichtet muss, hat ProSieben nun eine weitere große Sondersendung angekündigt. Am kommenden Freitagabend laden Steven Gätjen (47) und Joko Winterscheidt (41) um 20:15 Uhr zum großen "ProSieben Wohnzimmer-Festival ein", in dem sowohl nationale als auch internationale Künstler ihre Songs aus dem heimischen Wohnzimmer zum Besten geben.