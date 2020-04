Live-DJ-Set auf Instagram Victoria Beckham wird 46 und feiert auf Instagram

Ihren 46. Geburtstag feiert Victoria Beckham am heutigen Freitag in selbstauferlegter Quarantäne. Auf Instagram lädt sie ihre Fans zu einer digitalen Geburtstagsparty ein. Ab 21 Uhr deutscher Zeit steigt die Sause. Anstelle von Geschenken wünscht sie sich, dass ihre Familie, Freunde und Fans Geld spenden an diejenigen, die es in Zeiten der Corona-Krise wirklich brauchen. Das "beste Geschenk" sei ohnehin von DJ Fattony, der ihren Instagram-Account mit ihren Lieblingsliedern bespielen wird.