Live dabei am Handy und im TV Wer gewinnt den ESC? Das Mega-Musik-Event im Stream schauen

"Zwölf Punkte für Deutschland" - ein Satz, von dem viele ESC-Fans träumen dürften. Am Samstag ist es wieder soweit, denn dann steigt das Finale des alljährlichen Eurovision Song Contests. Diesmal stellen sich 26 Länder in Portugal dem Lieder-Wettstreit, bei dem Michael Schulte (28) mit "You Let Me Walk Alone" für Deutschland antreten wird. So verpassen interessierte Musikfans keine Sekunde des Finales.