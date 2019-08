Liv kam im Mai zur Welt Sven & Melissa Hannawald: Das zweite Kind zeigt ihnen Grenzen auf

Und noch ein Problem ist momentan in den Köpfen der Zweifach-Eltern: Liv leidet noch unter Dreimonatskoliken, sprich sie schreit anhaltend und oft ohne erkennbaren Grund. Ein Umstand, der es gerade Melissa nicht immer einfach macht, wie sie offenbart: "Ich versuche, die Momente, in denen Liv wach und fröhlich ist, aufzusaugen. Aber im Moment bringt es mich an meine körperlichen und psychischen Grenzen, das gebe ich zu."